東京都は都営地下鉄大江戸線の終点、光が丘駅から北西に4キロ延伸し、2040年ごろに3つの新駅を設置する。住宅地が広がる練馬区土支田、大泉町、大泉学園町にそれぞれ駅を新設する見通し。いずれも現状は最寄り駅から1キロ以上離れている鉄道空白地帯のバス便エリアだ。

都心を中心に不動産価格がコロナ禍以降さらに高騰する中、比較的安価な新駅周辺は鉄道延伸による利便性の大幅な向上で不動産価値へのプラスの影響が期待されている。

不動産アナリストの長谷川高氏はこう話す。

「駅が設置されるとロータリーができたり周辺が整備されたりして、マンションや戸建てが新たに造られる傾向にあります。1991年開業の東京メトロ（当時、営団地下鉄）南北線と埼玉高速鉄道の相互運転が01年に開始され、埼玉の鉄道空白地帯だった川口元郷や鳩ケ谷などに駅が設置されています。陸の孤島であればあるほど、新駅から1000〜1200メートルの範囲は土地価格が上がりやすいと言えます」

■麻布十番との違いも

都心にありながら“陸の孤島”といわれていた麻布十番も、駅設置効果が高いエリアの一つだ。

「麻布エリアということでもともと地価が安くはありませんでしたが、それでも港区の他の駅近エリアに比べてしばらくは安値で放置されていました。00年に南北線と大江戸線の駅が設置され、現在に至る地価の高騰ぶりはすさまじいものがあります」（長谷川高氏）

もはや普通のサラリーマンが都心に家を購入するのが難しい中、新駅設置エリアは狙い目と言えそうだが……。

「注意しなければならないのは、大江戸線の新駅開業が今から15年先という点です。今マンションを買って駅開業までバス利用で辛抱できればいいと思いますが、多くの人にとってそれは現実的ではないでしょう。さらに、これら新駅は麻布十番と違い郊外にある点です。今はどちらかというと東京の北西側より都心に近い東側の人気が高く、かつて住宅需要が乏しかった錦糸町などは地下鉄開通による通勤のしやすさと再開発で若い世代から支持を得ているエリアに変貌を遂げています」（長谷川高氏）

郊外でも価格の安さと都心に直結する利便性が捨てがたい場合、かなり先にはなるが、新駅エリアは「開業の5年ほど前から検討するのが現実的」だという。