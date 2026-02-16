現在の中国は、どんな経済状態なのか。評論家の宮崎正弘さんは「高層ビルが林立しようとも、国中に閉塞感が漂っている。豪華な商業施設も高速鉄道網もその多くは利用実態を伴っていない」という――。（第1回）※本稿は、宮崎正弘『地獄の中国』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。広州南駅に到着するG6579列車（肇慶-香港西九龍行き）（写真＝Tim Wu／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■中国がひた隠しにする「ゾンビ