英紙『フィナンシャル・タイムズ』の公式サイトがこのほど、中国の春運（春節に伴う特別輸送態勢。今年は2月2日から3月13日まで）期間の旅客数が、これまで以上に速く、集中していると伝えました。そのうえで、中国高速鉄道網が世界最大規模の「人口移動」を支える重要な基盤となっていると報じました。報道は「今年の40日間にわたる春運の期間中、中国の鉄道は延べ5億人を超える旅客を輸送する見込みだ。毎年春節には、各地で働