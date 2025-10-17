¥«¡¼¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ËºÇÅ¬¡ª¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡ÖF¥·¥ê¡¼¥º¡×6µ¡¼ï¤¬10·îÈ¯Çä
¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ï¡¢¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖF¥·¥ê¡¼¥º¡×6µ¡¼ï¤È¡¢¥Á¥å¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥¤¡¼¥¿¡¼1µ¡¼ï¤ò2025Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡ÖF¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥«¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ò¥Á¥å¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡£¥È¥¥¥¤¡¼¥¿¡¼°ìÂÎ·¿¤Î¥³¥¢¥¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥×¤È¡¢ÊÌ¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤äÀßÃÖ´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥¥¥¤¡¼¥¿¡¼¤À¤±ÄÉ²Ã¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥¤¡¼¥¿¡¼¡ÖTS-T450¡×¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡ÖF¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢ÄãÏÄ¤ß²½¤ÈÍ¥¤ì¤¿»Ø¸þÀ¤ÇÍýÁÛ¤Î²»¾ì¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡ÖOpen & Smooth¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÆ§½±¡£¥È¥¥¥¤¡¼¥¿¡¼¤ÇÃæ°è¤Þ¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ö¼¼Æâ¤Ç¤ÎÃæ°è¤Î¸º¿ê¤äÍð¤ì¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Ë¤«¤ÊÎ×¾ì´¶¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£Äã°è¤«¤éÄ¶¹â°è¤Þ¤Ç¾ðÊóÎÌË¤«¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»ºÆÀ¸¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²»³ÚºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥¥¤¡¼¥¿¡¼Éô¤Ë¡¢¹ÂÓ°è¤Ë¤ï¤¿¤ëÄãÏÄ¤ß²½¤È60kHz¤Þ¤Ç¤ÎÄ¶¹â°èºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·³«È¯¤Î¡Ö2.9cm¥Þ¥¤¥«¶¯²½·¿¾¶»æ¥À¥¤¥¢¥Õ¥é¥à¡×¤òºÎÍÑ¡£¿¶Æ°ÈÄ¤Ø¤ÎÅÁÃ£¥í¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡ÖÄºÅÀ¶îÆ°Êý¼°¡×¤ä¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë²»¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥Í¥ª¥¸¥à¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ°è¤«¤éÄ¶¹â°è¤Þ¤Ç²»ÁüÄê°Ì¤ËÍ¥¤ì¤¿ÌÀÎÆ´¶¤Î¤¢¤ë²»¤òºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼Éô¤Ë¤Ï¡¢·ÚÎÌ¡¦¹â¹äÀ¤Ç¹â¤¤ÅÁÇÅÂ®ÅÙ¤ÈÍ¥¤ì¤¿±þÅúÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥«¡¼¥Ü¥óÁÇºà¤ò´ÞÍ¤·¤¿¿··Á¾õ¤Î¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó´ÞÍIMCC¡ÊInjection Molding Carbonized Cone¡Ë¿¶Æ°ÈÄ¡×¤òºÎÍÑ¡£¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¤Î°ÌÃÖ¤È¼§µ¤²óÏ©¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡Ö¹âÀÇ½¼§µ¤²óÏ©¡×¤ä¡¢¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤Î¡Ö¥È¥é¥¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÃæÄã°è¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÄã°èºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡¦17Ñ ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È2¥¦¥§¥¤¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖTS-F1750S¡×
¡¦16Ñ ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È2¥¦¥§¥¤¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖTS-F1650S¡×
¡¦10Ñ ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È2¥¦¥§¥¤¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖTS-F1050S¡×
¡¦17cm ¥³¥¢¥¥·¥ã¥ë2¥¦¥§¥¤¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖTS-F1750¡×
¡¦16cm ¥³¥¢¥¥·¥ã¥ë2¥¦¥§¥¤¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖTS-F1650¡×
¡¦10cm ¥³¥¢¥¥·¥ã¥ë2¥¦¥§¥¤¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖTS-F1050¡×
¥Á¥å¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥¤¡¼¥¿¡¼¡ÖTS-T450¡×¤Ï¡¢¹ÂÓ°è¤Ë¤ï¤¿¤ëÄãÏÄ¤ß²½¤È60kHz¤Þ¤Ç¤ÎÄ¶¹â°èºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·³«È¯¤Î¡Ö2.9cm¥Þ¥¤¥«¶¯²½·¿¾¶»æ¥À¥¤¥¢¥Õ¥é¥à¡×¤È¡¢¿¶Æ°ÈÄ¤Ø¤ÎÅÁÃ£¥í¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡ÖÄºÅÀ¶îÆ°Êý¼°¡×¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë²»¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥Í¥ª¥¸¥à¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤òºÎÍÑ¡£²»ÁüÄê°Ì¤ËÍ¥¤ì¤¿ÌÀÎÆ´¶¤Î¤¢¤ë²»¤òºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±º¤ÎÀìÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥³¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢½ãÀµ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¸å¤Ç¤â¥È¥¥¥¤¡¼¥¿¡¼¤Î³ÑÅÙ¤ò¾å²¼41¡ë¡¢º¸±¦32.6¡ë¤Þ¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¡Ö²ÄÆ°¼°ÂæºÂ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖF¥·¥ê¡¼¥º¡×
¥Á¥å¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥¤¡¼¥¿¡¼¡ÖTS-T450¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î
¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
