【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3ー2 ブラジル代表（10月14日／東京スタジアム）

【映像】セレソン2人をドリブルで無効化した瞬間

堂安律がブラジル代表を相手に圧巻のドリブルを披露した。

10月14日、サッカー日本代表は、FIFAランキング6位の強豪ブラジル代表とキリンチャレンジカップ2025で対戦。背番号10を背負った堂安が、試合を通してファンも大興奮のキレキレなプレーを見せた。特に際立ったのは50分のシーンだ。

日本が0ー2と追いかける展開の中、久保建英と入れ替わる形で右サイドの内側のレーンでボールを受けた堂安は、ブルーノ・ギマランイスとルーカス・パケタを細かいタッチで縦に抜き去り、左SBのカルロス・アウグストの間合いを外してマイナスに折り返した。

中央で待ち構えていた南野拓実の右足シュートは、ワンタッチ目で正確にコントロールできなかったため相手のブロックが間に合い得点とはならなかった。

しかし、ブラジル代表を翻弄した日本代表MFのドリブルは試合を中継したABEMAのコメント欄やSNSでも話題を集め、ファンからは「堂安いいやん」「実質堂安」「堂安さんまじで最高すぎだろ」「堂安のキレすごい」と称賛の声が寄せられた。

この場面を含めて、後半からギアを上げた日本は、前半に負った2点のビハインドをひっくり返して3ー2の逆転勝利。ブラジル代表に国際Aマッチで歴史的な初勝利を収めた。

（ABEMA／サッカー日本代表）