【ブンデスリーガ】アウクスブルク 1−1 フランクフルト（日本時間4月25日／WWKアレーナ）【映像】堂安律、5枚の壁をブチ破る→“股抜きゴラッソ”を放つ瞬間フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、今季5ゴール目を挙げた。前方を5人に固められる密集だったが、利き足とは逆の右足でこじ開けたゴラッソにファンが歓喜している。フランクフルトは日本時間4月25日、ブンデスリーガ第31節でアウクスブルクと敵地で対戦。ベン