「日本代表の“流星群”」聖地ウェンブリー・スタジアムでイングランドを１−０と撃破した日本代表。その中でアタッカー４人を「流星群」と評したのがW杯戦士の鄭大世氏だ。「（３-４-２-１システムの）ウイングバックとシャドーが八の字の関係で機能したことが、日本代表の可能性を一段押し上げた」（同氏） 右の堂安律と伊東純也、左の三笘薫と中村敬斗は、それぞれポジションを柔軟に入れ替えながら相手守備を揺さぶり