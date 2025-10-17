Èþ½÷¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼22ºÐ¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¡×¤È·ëº§¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×ÏÃÂê¤Ë
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ò¤«¤ê¤ó¤Á¤ç¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯10·î11Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö»Ù¤¨¹ç¤¦Ãæ¤Ç¼«Á³¤ÈÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡×
¤Ò¤«¤ê¤ó¤Á¤ç¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä¤Ò¤«¤ê¤ó¤Á¤ç¤Ï·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤Ã¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢·ëº§¼°¾ì¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Çò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤È¥¿¥¥·¡¼¥É¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¤Î¥É¥ì¥¹¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Î¿·Ïº¿·ÉØ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Áê¼ê¤Ï¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢¼Â¤Ï»ä¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇ¯·î¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦Ãæ¤Ç¼«Á³¤ÈÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤´±ï¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ò¤«¤ê¤ó¤Á¤ç¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¤À¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØÁ°¸þ¤¤ËÄ©Àï¤ò½Å¤Í¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¸µµ¤¤ä¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»þ¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È·ëº§½ÐÍè¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¡Ö¤¨¡¢åºÎï²á¤®¤ëÁÇÅ¨ ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤Ò¤«¤ê¤ó¤Á¤ç¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë åºÎï¡Á¡ª¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¤â¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¤Ò¤«¤ê¤ó¤Á¤ç¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤·ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë ¤·¤«¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤ÊÆë¤ì½é¤á¡© ¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë Ëö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£