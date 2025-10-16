ビルの窓から女性が転落…何が？
15日夜、熊本市の繁華街にあるビルから女性が転落する事故がありました。
熊本市中央区にある上通りアーケード付近。ビルには、回転寿司店スシローの休業を知らせる張り紙が。
★前田記者
「通町筋から上通り側のあちらのビルで女性が2階の窓から転落したということです」
事故が起きたのは、昨夜8時前。消防への通報内容は、「女性がビルから落ちてきた」というもの。
警察などによりますと、熊本市中央区上通町にある5階建てのビルで、熊本市に住む34歳の女性が転落しました。
近くにいた人によりますと、女性は2階にある回転寿司店の窓から転落したといいます。
女性の容体などは分かっていませんが、店内の席が空くのを待っていたとみられ、警察は第三者が転落させた可能性は低いとみています。
事故後に現場を見ていた向かい側のビルのスタッフは…。
★向かい側ビル飲食店スタッフ
「ブラインドを開けられて、窓が開くのを見て、あそこの窓扉開くんだっていう のをその時初めて知った」
「ビル自体の2階から上のところが開いてる、換気をしてるんだろうなみたいなシーンを1回も見たことはないですね」
転落したとみられる窓を見ると、中央を軸にすべり出して開く構造です。また、実況見分をする捜査員の全身の姿が見え、窓の前に柵はありません。
なぜ女性は転落したのか―。
回転寿司店のスシローは、「お客様のご回復を心よりお祈り 申し上げます。現在警察が事実 関係を調査しているので、当社としても真摯に対応しています。」とコメントしています。