毎日泣いていた車の営業マン時代「精神的に追い詰められて限界」自らの行動で人生変えたキャバ嬢・愛倉ななこの強さ「行動しないと何も変わらない」
【モデルプレス＝2025/10/16】札幌・すすきの「P＆J」に勤務する、愛倉ななこ。人に対して恐怖心を抱いていた彼女が、真逆であるキャバ嬢という仕事を選んだ理由とは。人と関わることを避けていた学生時代や、車の営業マンとして働いていた過去に迫る。【インタビュー全2回の1回目】
【写真】すすきの美人キャバ嬢、美背中輝くオフショルドレス姿
― まずキャバ嬢になった経緯を教えてください。
愛倉：学費のためです。大学に通いながら夜職を始めて、就職するときに一旦離れたのですが、その後すぐに昼職を辞めて、次の日にはバルセロナグループに入っていました（笑）。
― 学費は最初からずっと自分で払っていたのですか？
愛倉：そうです！親に「大学に行くなら払ってね」と言われて、「オッケー！今までありがとう。あとは任せろ」みたいな感じでした（笑）。
― 大学時代に周りに夜職をやっている友人の方はいましたか？
愛倉：本当に周りにいなくて、最初は偏見やどこか後ろめたい気持ちもあったので、隠しながらガールズバーで働いていました。でも就職後に夜職の方がいいなと感じたので、キャバ嬢1本にしてからは振り切って夜職をオープンにしました。
― 昼職は何をされていましたか？
愛倉：車の営業マンを1年いかないくらいやっていました。でもそのときが人生で1番大変で、労働時間が長すぎましたし、本当に体育会系で…。分からないことを聞いても「そんなくだらない質問してくるな」と怒られるし、聞かなくても「なんで聞かないんだ」と怒られるんです。見えないノルマもあって、出先にいるときに電話で「契約取れないなら一生帰って来るな」と、携帯が揺れるくらい怒鳴られることもたくさんあって、泣きながら帰っていました。
だから今は怒られないことが幸せです（笑）。「この時代によくこんな会社まだあるな」と思いますね（笑）。600人新卒を採ったみたいなのですが、半年で200人も辞めていました。本当に失敗したなと思うのですが、そのきっかけがなかったらバルセロナグループに入っていなかったので、結果としてはよかったのかな。
― 就職先に車の営業を選んだ理由はありますか？
愛倉：企業説明会に行ったときに「僕は営業を通じてお客様との繋がりをすごく大切にしています」「僕はお客様に『娘と結婚してほしい』と言われました」と言っていたんです。その人がすごく口が上手くて、良いところばかりしか見えず、就活も面倒くさかったので「ここでいっか」と決めてしまいました。いざ働いてみたら、過酷だし理不尽だし、精神的に追い詰められて限界で、どんどん寝られなくなっていって…。そんなときにお母さんが「もう辞めていいよ」と言ってくれて、今までで1番親に感謝しました。
― その状況で1年間働いたのはすごいです…！
愛倉：毎日泣きながら過ごしていましたし、耐えられていないのですが、なんとなく出勤時間になったら身体を動かして会社に向かって…という感じでしたね。
― 大学以前はどのような学生生活を過ごされていましたか？
愛倉：この仕事をする前は内気な性格でした。小学校のときに男の子が好きな子をいじめるというのはよくあることだと思うのですが、そういうのが怖くて「人が怖い」と思っていて。そこから高校生までこじれていたので「なるべく関わらないで、地味に静かに生きていこう」と思っていました。大学時代にガールズバーで働き始めてからも夜職を隠していたので、性格が大きく変わったのはバルセロナグループで夜職1本で働き始めてからですね。
― 人を避けていたところから真逆の世界へ進まれたと思うのですが、踏み出せたきっかけは何かありましたか？
愛倉：「学費を稼がないと」と思ったのと、コンビニの店員などをやったのですが、仕事を一生覚えられなくて本当に向いていなかったんです（笑）。「自分に合うな」と思ったバイトがなかったのですが、夜職だけは楽しくて。今までは人と関わるのを避けていたのに、実際に関わってみたら「いいな」と思いました。
― 変化でいうと、明るくなったことが1番大きいですか？
愛倉：明るくなったのももちろんそうなのですが、自分のことを理解してくれる友達も今が1番多いです。同じお店で働いている子が良き理解者になってくれていますね。「P＆J」も含めてバルセロナグループはすごく頑張っている子が多くて「私も頑張らないと」と思わせてくれます。
― 努力している方が多い「P＆J」の魅力は他にもありますか？
愛倉：常識人が多くて、仲が良い！キャスト同士で旅行に行くこともあって、プライベートでは普通の女の子なんです。仕事の話もするかもしれないけど、「あれが美味しかった」など、とても平和で。あとは協力的ですね。得意なことがそれぞれ違うから「こういうお客さんがいたんだけど、どうしたらいいかな」と相談し合うなど、夜の世界では珍しいなと思います。
― 夢を追いかける読者に向けて夢を叶える秘訣を教えてください。
愛倉：行動しないと何も変わらないなと思います。私は昼職を辞めて、バルセロナグループに入ったことで自分の人生も性格も大きく変わったと感じていますが、それは行動したからです。あとはやっぱり頑張ることですね。同じ店で働いて同じ機会を皆が与えられているとまでは言わないですが、自分の夢を叶えている人はきっと小さいところから行動して努力しているので、そこが大事だなと思います。
人に恐怖心を抱いていた過去を持ち、昼職では半年で200人が退職するほどの会社で過酷な経験をしながらも、その苦境から逃げず「行動しないと変わらない」という強い信念で人生を大きく変えた愛倉さんは、まさに強さの体現者だ。学生時代に人を避けていた内気な性格から、接客業が「楽しい」と感じる天職に出会い、自ら行動を起こすことでポジティブで明るい魅力を開花させた。
彼女の人生を大きく変えたのは、昼職を辞め、バルセロナグループに飛び込んだ即断即決の行動力に他ならない。彼女の持つ純粋さ、裏表のなさ、そして困難を乗り越えた芯の強さは、多くの女性の共感を呼び、強い憧れと行動のきっかけを与えるに違いない。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】すすきの美人キャバ嬢、美背中輝くオフショルドレス姿
◆愛倉ななこ、学費のために夜の世界へ
― まずキャバ嬢になった経緯を教えてください。
愛倉：学費のためです。大学に通いながら夜職を始めて、就職するときに一旦離れたのですが、その後すぐに昼職を辞めて、次の日にはバルセロナグループに入っていました（笑）。
愛倉：そうです！親に「大学に行くなら払ってね」と言われて、「オッケー！今までありがとう。あとは任せろ」みたいな感じでした（笑）。
― 大学時代に周りに夜職をやっている友人の方はいましたか？
愛倉：本当に周りにいなくて、最初は偏見やどこか後ろめたい気持ちもあったので、隠しながらガールズバーで働いていました。でも就職後に夜職の方がいいなと感じたので、キャバ嬢1本にしてからは振り切って夜職をオープンにしました。
◆愛倉ななこ、過酷だった車の営業マン時代
― 昼職は何をされていましたか？
愛倉：車の営業マンを1年いかないくらいやっていました。でもそのときが人生で1番大変で、労働時間が長すぎましたし、本当に体育会系で…。分からないことを聞いても「そんなくだらない質問してくるな」と怒られるし、聞かなくても「なんで聞かないんだ」と怒られるんです。見えないノルマもあって、出先にいるときに電話で「契約取れないなら一生帰って来るな」と、携帯が揺れるくらい怒鳴られることもたくさんあって、泣きながら帰っていました。
だから今は怒られないことが幸せです（笑）。「この時代によくこんな会社まだあるな」と思いますね（笑）。600人新卒を採ったみたいなのですが、半年で200人も辞めていました。本当に失敗したなと思うのですが、そのきっかけがなかったらバルセロナグループに入っていなかったので、結果としてはよかったのかな。
― 就職先に車の営業を選んだ理由はありますか？
愛倉：企業説明会に行ったときに「僕は営業を通じてお客様との繋がりをすごく大切にしています」「僕はお客様に『娘と結婚してほしい』と言われました」と言っていたんです。その人がすごく口が上手くて、良いところばかりしか見えず、就活も面倒くさかったので「ここでいっか」と決めてしまいました。いざ働いてみたら、過酷だし理不尽だし、精神的に追い詰められて限界で、どんどん寝られなくなっていって…。そんなときにお母さんが「もう辞めていいよ」と言ってくれて、今までで1番親に感謝しました。
― その状況で1年間働いたのはすごいです…！
愛倉：毎日泣きながら過ごしていましたし、耐えられていないのですが、なんとなく出勤時間になったら身体を動かして会社に向かって…という感じでしたね。
◆愛倉ななこ、人に恐怖心を抱いていた学生時代
― 大学以前はどのような学生生活を過ごされていましたか？
愛倉：この仕事をする前は内気な性格でした。小学校のときに男の子が好きな子をいじめるというのはよくあることだと思うのですが、そういうのが怖くて「人が怖い」と思っていて。そこから高校生までこじれていたので「なるべく関わらないで、地味に静かに生きていこう」と思っていました。大学時代にガールズバーで働き始めてからも夜職を隠していたので、性格が大きく変わったのはバルセロナグループで夜職1本で働き始めてからですね。
― 人を避けていたところから真逆の世界へ進まれたと思うのですが、踏み出せたきっかけは何かありましたか？
愛倉：「学費を稼がないと」と思ったのと、コンビニの店員などをやったのですが、仕事を一生覚えられなくて本当に向いていなかったんです（笑）。「自分に合うな」と思ったバイトがなかったのですが、夜職だけは楽しくて。今までは人と関わるのを避けていたのに、実際に関わってみたら「いいな」と思いました。
― 変化でいうと、明るくなったことが1番大きいですか？
愛倉：明るくなったのももちろんそうなのですが、自分のことを理解してくれる友達も今が1番多いです。同じお店で働いている子が良き理解者になってくれていますね。「P＆J」も含めてバルセロナグループはすごく頑張っている子が多くて「私も頑張らないと」と思わせてくれます。
◆愛倉ななこの夢を叶える秘訣
― 努力している方が多い「P＆J」の魅力は他にもありますか？
愛倉：常識人が多くて、仲が良い！キャスト同士で旅行に行くこともあって、プライベートでは普通の女の子なんです。仕事の話もするかもしれないけど、「あれが美味しかった」など、とても平和で。あとは協力的ですね。得意なことがそれぞれ違うから「こういうお客さんがいたんだけど、どうしたらいいかな」と相談し合うなど、夜の世界では珍しいなと思います。
― 夢を追いかける読者に向けて夢を叶える秘訣を教えてください。
愛倉：行動しないと何も変わらないなと思います。私は昼職を辞めて、バルセロナグループに入ったことで自分の人生も性格も大きく変わったと感じていますが、それは行動したからです。あとはやっぱり頑張ることですね。同じ店で働いて同じ機会を皆が与えられているとまでは言わないですが、自分の夢を叶えている人はきっと小さいところから行動して努力しているので、そこが大事だなと思います。
◆まとめ
人に恐怖心を抱いていた過去を持ち、昼職では半年で200人が退職するほどの会社で過酷な経験をしながらも、その苦境から逃げず「行動しないと変わらない」という強い信念で人生を大きく変えた愛倉さんは、まさに強さの体現者だ。学生時代に人を避けていた内気な性格から、接客業が「楽しい」と感じる天職に出会い、自ら行動を起こすことでポジティブで明るい魅力を開花させた。
彼女の人生を大きく変えたのは、昼職を辞め、バルセロナグループに飛び込んだ即断即決の行動力に他ならない。彼女の持つ純粋さ、裏表のなさ、そして困難を乗り越えた芯の強さは、多くの女性の共感を呼び、強い憧れと行動のきっかけを与えるに違いない。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】