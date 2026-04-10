東京・歌舞伎町のコンセプトカフェの接待営業を無許可で行ったとして、経営者の男ら2人が逮捕されました。“トー横”で補導された女子高校生がこの店で働いていると話したことから摘発に至ったということです。逮捕されたのは、新宿・歌舞伎町のコンセプトカフェ経営者・佐藤聡容疑者（37）ら2人で、おととい、無許可で女性従業員に男性客とテーブル越しに話をさせるなどの接待営業をさせた疑いがもたれています。今年1月、トー横