東京・中央区が7日、帰宅中の女子高校生にウインクした男性を「不審者」として通報を呼びかける異例の投稿を公式Xに掲載し、ネット上で賛否の声が相次いでいる。弁護士は「1回のウインクで直ちに犯罪とは言えないが、繰り返せば迷惑防止条例違反になる可能性もある」と指摘する。ネット上に賛否の声「知らない人にウインクされたら怖い」東京・中央区の公式Xが7日に投稿したのは次のようなメッセージだった。東京・中央区のXより：