他県で発生の「青切符詐欺」に対し愛知県警察交通部の公式SNSアカウントが、2026年4月から導入された自転車の「青切符」制度を悪用した詐欺被害について注意喚起の投稿を行いました。その投稿に対しユーザーからは、「青切符」制度の導入自体を批判するコメントが集まっています。【えっ…これが批判相次ぐ「青切符詐欺注意」投稿です】公式アカウントによるとこの詐欺は他県で発生し、自転車に乗った高校生が街頭で男から違反