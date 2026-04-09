今月から始まった自転車青切符制度を悪用したとみられる詐欺事件が発生しました。 ４日、呉市広吉松の道路で、男が自転車で車道を横断した高校生に「４日から法が変わって手信号をしないといけんのよ」と声を掛けました。 そして「違反だから２千円を支払う必要がある」として現金２千円を騙し取りました。 男は５０代くらいで暗めの青い作業服を着ていたということです。 警察は１日から始まったいわゆる青切符制度を悪用