ハワイで「囲碁キャンプ」に参加しませんか――。日本の囲碁界の最高位を争う棋聖戦が今年１月、米ハワイ州で行われたのを機に、現地では囲碁熱が高まりを見せている。同州では今夏、全世界から子どもを集めて、囲碁の国際交流イベントを初めて開催する。イベントを企画したのは、現地の非営利団体「ＨａｗａｉｉＧｏＣａｍｐ」。同団体はホノルル在住の韓国人棋士・金明完（キムミョンワン）九段やホノルル囲碁クラブ会長