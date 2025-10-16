　日本サッカー協会(JFA)は16日、U-19日本女子代表候補メンバーを発表した。今年4月に日本女子代表に招集された眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)が選出されている。

　同代表候補は10月20日から23日まで福島のJヴィレッジで活動。22日のトレーニングマッチでは、ふたば未来学園高(男子)と対戦する。

■スタッフ

監督:井尻明

コーチ:鈴木木乃実

サポートコーチ:佐藤令治

GKコーチ:小林忍

フィジカルコーチ:川原布紗子

■選手

▽GK

岩崎有波(ノジマステラ神奈川相模原)

石田ひなは(サンフレッチェ広島レジーナ)

坂田湖琳(開志学園JAPANサッカーカレッジ)

福田真央(JFAアカデミー福島)

▽FP

本田悠良(日体大SMG横浜)

柘植沙羽(ちふれASエルフェン埼玉)

樋口梨花(ちふれASエルフェン埼玉)

秋本佳音(三菱重工浦和レッズレディース)

木村未来(ちふれASエルフェン埼玉)

高橋光莉(日体大SMG横浜)

田子夏海(セレッソ大阪ヤンマーレディース)

藤崎智子(三菱重工浦和レッズレディース)

栗本悠加(筑波大)

鈴木温子(日体大SMG横浜)

太田美月(INAC神戸レオネッサ)

眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

原ひばり(JFAアカデミー福島)

松井美優(昌平高)

本多桃華(十文字高)

伊勢はな(三菱重工浦和レッズユース)

牧口優花(セレッソ大阪ヤンマーレディースU-18)

佐藤ももサロワンウエキ(大商学園高)

臼井利依(AICJ高)

岩城恋音美(マイナビ仙台レディースユース)

菊地花奈(マイナビ仙台レディースユース)

辻あみる(三菱重工浦和レッズレディースユース)

朝生珠実(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

津田愛乃音(マイナビ仙台レディースユース)