U-19日本女子代表候補メンバー発表…なでしこJ経験の眞城美春らが選出
日本サッカー協会(JFA)は16日、U-19日本女子代表候補メンバーを発表した。今年4月に日本女子代表に招集された眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)が選出されている。
同代表候補は10月20日から23日まで福島のJヴィレッジで活動。22日のトレーニングマッチでは、ふたば未来学園高(男子)と対戦する。
■スタッフ
監督:井尻明
コーチ:鈴木木乃実
サポートコーチ:佐藤令治
GKコーチ:小林忍
フィジカルコーチ:川原布紗子
■選手
▽GK
岩崎有波(ノジマステラ神奈川相模原)
石田ひなは(サンフレッチェ広島レジーナ)
坂田湖琳(開志学園JAPANサッカーカレッジ)
福田真央(JFAアカデミー福島)
▽FP
本田悠良(日体大SMG横浜)
柘植沙羽(ちふれASエルフェン埼玉)
樋口梨花(ちふれASエルフェン埼玉)
秋本佳音(三菱重工浦和レッズレディース)
木村未来(ちふれASエルフェン埼玉)
高橋光莉(日体大SMG横浜)
田子夏海(セレッソ大阪ヤンマーレディース)
藤崎智子(三菱重工浦和レッズレディース)
栗本悠加(筑波大)
鈴木温子(日体大SMG横浜)
太田美月(INAC神戸レオネッサ)
眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
原ひばり(JFAアカデミー福島)
松井美優(昌平高)
本多桃華(十文字高)
伊勢はな(三菱重工浦和レッズユース)
牧口優花(セレッソ大阪ヤンマーレディースU-18)
佐藤ももサロワンウエキ(大商学園高)
臼井利依(AICJ高)
岩城恋音美(マイナビ仙台レディースユース)
菊地花奈(マイナビ仙台レディースユース)
辻あみる(三菱重工浦和レッズレディースユース)
朝生珠実(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
津田愛乃音(マイナビ仙台レディースユース)
