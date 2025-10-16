クラムボンが、カバーアルバム『LOVER ALBUM』、『LOVER ALBUM 2』のLP盤を2026年1月21日にリリースする。

LP盤リリースは、同アルバムのリリースから2026年で20年になるのを記念したもので、バンド初のLP盤リリースとなる。同作品は、洋邦問わず選曲された名曲の数々をクラムボンのフィルターを通してカバーしている。

また、今回の新譜2タイトルと旧譜のアナログ5タイトルの購入で、ステッカーシートを特典として受け取ることができる。

＜クラムボン 原田郁子 コメント＞

「Lover Album はレコードにならないんですか？」という声をもらうたびに「ね、レコードで聴きたいよね」と答えながらも、実際はなかなかむずかしいだろうな、と思っていました。で、す、が、レーベルの皆さんの熱意により、2枚同時発売できることになりました。わーーい！1枚目は星野さん、2枚目はtoeの美濃くん、エンジニアとメンバーと、小淵沢のスタジオで合宿しながら実験しながら録音した日々。レコードでぜひお楽しみください、そしてオリジナル音源をお聴きください。私たちの演奏どうこうではなく、原曲の素晴らしさをあらためてお伝えしたいです！ありがとうございます。

原田郁子

