71歳男が運転する軽自動車が交差点で3人はね女性1人死亡　認知症か…「人にぶつかっていない」と容疑を否認　名古屋市

15日朝、名古屋駅近くの交差点で軽自動車が3人の通行人をはね、女性1人が死亡した。

運転をしていたのは高齢のドライバーで、認知症の疑いがあるとみられている。

現場近くの防犯カメラ映像には、暴走する軽自動車の様子が記録されていた。

後輪が浮いた状態で横断歩道に

現場は名古屋駅から南に数百メートルほどの位置にある人通りの多い交差点。

リポート：

中村区下広井町の交差点です。車のフロントガラスに大きく穴があいているのが分かります。

事故が起きたのは、名古屋駅から南に数百メートルほどの位置にある人通りの多い交差点。

警察や消防によると、15日午前7時40分頃、軽自動車が横断歩道を渡っていた30代から40代の男女3人をはね、このうち田中幸子さん（49歳）が死亡した。

防犯カメラの映像を確認すると、当時、横断歩道には多くの歩行者が通行していたのが分かる。

そこに画面左から軽自動車が現れ、猛スピードで横断歩道へ…。

軽自動車は中央分離帯に乗り上げて跳ねたとみられ、後輪は浮いた状態。

目撃者などによると、軽自動車は信号を無視して横断中の歩行者に突っ込んだとみられる。

警察は71歳の運転手の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕した。

男は警察の調べに対し「人にぶつかっていない」と容疑を否認しているという。

警察は男に認知症の疑いがあるとみて当時の状況を詳しく調べている。

（「イット！」10月15日放送より）