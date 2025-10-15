´Å¤¤Óñ¤¤¬ÅûÈ´¤±¤Ë¡Ä¡ÄAI¡ÈÈà½÷¡É¥¢¥×¥ê¤Ç¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿Ï³±Ì¡¡40Ëü¿ÍÊ¬¤Î²ñÏÃ¡¦²èÁü¤¬³°Éô¸ø³«¾õÂÖ¤Ë
¡¡´Å¤¤¸ÀÍÕ¡¢ÈëÌ©¤á¤¤¤¿¹ðÇò--¡£AI¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤À¤±¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Ï¤º¤Î²ñÏÃ¤¬¡¢¼Â¤Ï³°Éô¤ËÏ³±Ì¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¼Ô¤ò¶¦Í¤¹¤ë2¤Ä¤ÎAI¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¢¥×¥ê¡ÖChattee Chat¡×¤È¡ÖGiMe Chat¡×¤«¤é¡¢40Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ëÌó4300Ëü·ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¡¢60Ëü·ïÄ¶¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤¬³°Éô¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È³¤³°¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¤Ï¡¢AI¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó·¿¥¢¥×¥ê¤Î¿®ÍêÀ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡Ï³±Ì¤·¤¿Ãæ¿È¡¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢²èÁü¡¢ÀÅª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Þ¤Ç´Ý¸«¤¨¤Ë
¡¡º£²ó¤ÎÏ³±Ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCybernews¡Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë¡×¡£Æ±¼Ò¤ÏÊóÆ»³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¸ø³«¥µ¡¼¥Ð¤ä¥¢¥×¥ê¤ÎÀÈ¼åÀ¤òÄ´ºº¡¦Êó¹ð¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Cybernews¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î8Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï³±Ì¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¡Ö»áÌ¾¤ä¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤ÉÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸Ä¿Í¼±ÊÌ¾ðÊó¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦40Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó
¡¦4300Ëü·ïÄ¶¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¦60Ëü·ïÄ¶¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¡ÊÀÅª¡ÌNSFW¡Í¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦¥¢¥×¥êÆâ¹ØÆþ¥í¥°¡ÊÎã¡§°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏºÇÂç¤Ç1Ëü8000¥É¥ë¡áÌó270Ëü±ß¤ò²Ý¶â¡Ë
¡¦IP¥¢¥É¥ì¥¹¤äÃ¼Ëö¼±ÊÌ»Ò
¡¦Ç§¾Ú¥È¡¼¥¯¥ó
¡¡Cybernews¤ÎÄ´ºº¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ï³±Ì¤Î¸¶°ø¤ò¡Ö³«È¯¸µ¤Î½ÅÂç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÉÔÈ÷¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌäÂê¤Î2¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹á¹ÁµòÅÀ¤ÎImagime Interactive Limited¼Ò¡£Æ±¼Ò¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¾å¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î½ÅÍ×À¤ò¿¼¤¯Ç§¼±¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¼è¤ê°·¤¦¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö³ºÅö¥µ¡¼¥Ð¤ËÇ§¾Ú¤ä¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¤¬°ìÀÚÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤òÆÃÄê¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤äÃ¼Ëö¼±ÊÌ»Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Â¾¤ÎÏ³¤¨¤¤¥Ç¡¼¥¿¤È¾È¹ç¤µ¤ì¤ì¤Ð¸Ä¿ÍÆÃÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈCybernews¤Ï·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ·ï¤Ï8·î29Æü¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢9·î5Æü¤Ë³«È¯¸µ¤ØÄÌÃÎ¡£¥µ¡¼¥Ð¤Ï9·î19Æü¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë°°Õ¤¢¤ëÂè»°¼Ô¤¬¥Ç¡¼¥¿¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¼çÍ×¤ÊIoT¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ê¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹²½¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡´Å¤¤¸ÀÍÕ¤¬¥Ð¥ì¤ëÃÑ¤º¤«¤·¤µ¡¡¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤Óñ¤¤ò¸«¤é¤ì¤ë¶²ÉÝ
¡¡¡Ö¹¥¤¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¼ä¤·¤¤¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¹ðÇò¤¬¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡£
¡¡AI¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó·¿¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Áê¼ê¤òÎø¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢´Å¤¤¸ÀÍÕ¤òÓñ¤¿´¾ð¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼À¤Î¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¡£¿´¤òÍÂ¤±¤¿¤Ï¤º¤ÎÁê¼ê¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¡¢¼Â¤Ï³°Éô¤Ë¤âÅûÈ´¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Cybernews¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏ³±Ì¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¢¥×¥ê¤ò´°Á´¤Ë¿®Íê¤·¤Æ»äÅª¤Ê´¶¾ð¤ò¶¦Í¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³«È¯¼ÔÂ¦¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¤¬Ãø¤·¤¯ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¹ñÆâ¤Ë¤â¹¤¬¤ëAI¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÃí°Õ¤ò
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤ÆÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢AI¤ÈÎø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥×¥ê¤ä¥Ü¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÂÎ¸³·¿AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÇÄã¸Â¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÆâÍÆ¤òÁ÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÍøÍÑµ¬Ìó¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¤è¤¯ÆÉ¤à¡×¡Ö¥Ç¡¼¥¿Ï³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢²áÅÙ¤Ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤ÏAI¤ËÁ÷¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÄê´üÅª¤ËÀßÄê¤ò¸«Ä¾¤·¡¢2ÃÊ³¬Ç§¾Ú¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¸¢´ÉÍý¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ëÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡AI¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ç´ÅÈþ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í¡£¤É¤³¤«¤Ç¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¾ðÊó¤òÏ³±Ì¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬º£¸å¤Þ¤¿µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Å¤¤Óñ¤¤¬Ã¯¤«¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢Ëü°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ²ñÏÃ¤Ï¤É¤¦¤«¿µ½Å¤Ë¡£
