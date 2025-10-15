[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]3Ëü±ßÂæ¤Ç¾å¼Á¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖTCL NXTPAPER 11 Plus¡×
¡¡¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤ä¥·¥ã¥ª¥ß¡¢¥ª¥Ã¥Ý¤È¤¤¤Ã¤¿¥áー¥«ー¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºòº£¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢»æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤µ¤é¤µ¤é¤È¤·¤¿¼Á´¶¤È¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Î®¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°Æâ¡¢²°³°Ìä¤ï¤º¡¢·Ö¸÷Åô¤äÂÀÍÛ¸÷¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤ä¤ä¹â²Á¤ÊÉôÎà¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass Version¤¬8Ëü4980±ß¡¢OPPO Pad 3 Matte Display Edition¤¬7Ëü9800±ß¤È¡¢µ¤·Ú¤Ë¹ØÆþ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó»î¤·¤¿¤Î¤¬¡¢TCL¤Î¡ÖTCL NXTPAPER 11 Plus¡×¡£½èÍýÀÇ½¤Ê¤É¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3Ëü9800±ß¡ÊAmazon¤Ç¤Î¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡Ë¤È¡¢Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÊÌÇä¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¤â»î¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¢¤ï¤»¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡TCL NXTPAPER 11 Plus¤ÎºÇ¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÀÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥µ¥¤¥º¤Ï11.5¥¤¥ó¥Á¤Ç¡¢2.2K²òÁüÅÙ¡¢120Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤»ÈÍÑ´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÄãÈ¿¼Í¤ÎÉû»ºÊª¤È¤·¤Æ¡¢¼ê¿¨¤ê¤âÈó¾ï¤Ë¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥ï¥¤¥×Áàºî¤¬¥¹¥àー¥º¤Ê¤Î¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡²èÌÌÉ½¼¨¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥âー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥¯¥Úー¥Ñー¥âー¥É¡¢¥«¥éー¥Úー¥Ñー¥âー¥É¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¢¥«¥éーÌ¡²è¤Ê¤É¤Î±ÜÍ÷¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¤¤µ¤Ï260.48¡ß176.82¡ß6.5mm¡¢½Å¤µ¤Ï490g¡£»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ã´³½Å¤¤°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤ÖÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬µöÍÆÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¹¡£ÃÊ³¬Åª¤Ë³ÑÅÙÄ´Àá¤¬¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥«¥Ðー¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÊÌÇä¤ÎÀìÍÑ¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²¸·Ã¤ä¡¢»æ¼Á¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÁ¤¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÙ±ä¤â¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢Ê¸»úÆþÎÏ¤ä³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ë¤âÊØÍø¡£¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¤¤¿Ê¸»ú¤ò¥Æ¥¥¹¥È²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï¡¢Á´¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥óÆþÎÏ¤¬Èó¾ï¤ËÄ½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅëºÜSoC¤ÏMediaTek Helio G100¡£¥á¥â¥ê¤Ï8GB¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï256GB¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥¹¤«¤é¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥¯¥é¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤Îµ¯Æ°¤Ê¤É¤Ë¤â¤ä¤ä¤â¤¿¤Ä¤¯¥·ー¥ó¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥²ー¥àÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÉÔ¸þ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥å¥¢ー¤È¤·¤Æ¤Î±¿ÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï8000mAh¤Ç¡¢33W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»È¤¤Êý¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ°²èºÆÀ¸¡¢»ñÎÁ¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î±ÜÍ÷ÄøÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2¡¢3Æü¤Ï½¼ÅÅ¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡AIµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ï¿²»¥Çー¥¿¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤¬¹Ô¤¨¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¡¢Ê¸½ñºîÀ®¤ÎÊä½õ¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¡¢ËÝÌõ¤äÍ×Ìó¤ò¹Ô¤¦¥Æ¥¥¹¥È¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸»úÊÑ´¹¤âÈæ³ÓÅª¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¡¢µÄ»öÏ¿ºîÀ®¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢½½Ê¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½èÍýÀÇ½¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤Ê¤É¤ÎAIµ¡Ç½¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¾¯¡¹»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Áí¤¸¤Æ¡¢4Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤ÊTCL NXTPAPER 11 Plus¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÀÇ½¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£²Á³ÊÀßÄê¤¬°Â²Á¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÊÌÇä¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¤Ë¤â¼ê¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥åー¥¢ー¤ä¡¢Ê¸»úÆþÎÏ¤ä³¨¤òÉÁ¤¯ºî¶È¤ò¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬³èÌö¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¦ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ¼ÂÇä²Á³Ê TCL NXTPAPER 11 Plus TCL 3Ëü9800±ß