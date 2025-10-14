²ÈÄíÍÑ¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ýÂ³¡¹¡¢·ò¹¯¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤ÇÀ¸³è¼Ô¤ËÄó°Æ¡¢¸¶ÎÁÆ¦¹âÆ²¼¤Ç²ÁÃÍËá¤¯
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¸¶ÎÁÆ¦²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢²ÈÄíÍÑ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡È²Á³Ê°Ê³°¤Î²ÁÃÍ¡É¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£UCC¾åÅçàÝàê¡¢Ì£¤ÎÁÇAGF¡¢¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ò¹¯»Ö¸þ¤äÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤¿¿·À½ÉÊ¤òÅêÆþ¡£
¹ñºÝÁê¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ó¥«¼ï¤¬2024Ç¯12·î¤ËÌó300¥»¥ó¥È/¥Ý¥ó¥É¤òÄ¶¤¨¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï431¥»¥ó¥È/¥Ý¥ó¥É¤Þ¤Ç¾å¾º(ºòÇ¯Èæ2.2ÇÜÁêÅö)¡£2025Ç¯9·î¤â400¥»¥ó¥È/¥Ý¥ó¥É¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ÎÁ¹âÆ¤È¤¤¤¦µÕÉ÷¤ÎÃæ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼³Æ¼Ò¤ÏÀ¸³è¼Ô¤¬²ÈÄí¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊÄó°Æ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖUCC &Healthy ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×
UCC¾åÅçàÝàê¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¡¢¿·¤¿¤Êµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖUCC &Healthy ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Í³ÍèÀ®Ê¬¡Ö¥È¥ê¥´¥Í¥ê¥ó¡×¤¬¡¢BMI¤¬¹â¤á¤Î¿Í¤Î°ÂÀÅ»þ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤Î¸þ¾å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»Ý¤òÉ½¼¨¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡£
¥È¥ê¥´¥Í¥ê¥ó¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼À¸Æ¦¤ËÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢ßäÀù¤¹¤ë¤È¸º¾¯¤·¤ä¤¹¤¤À¼Á¤¬¤¢¤ë¡£UCC¤Ï¡¢ßäÀù¡¦¥Ö¥ì¥ó¥Éµ»½Ñ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤ê¤ä¥³¥¯¤òÂ»¤Ê¤ï¤ºµ¡Ç½À¤òÊÝ¤ÄÀß·×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö¸¶ºàÎÁ¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î¤ß¡×¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡ÖUCC &Healthy¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£R&DËÜÉô¸¦µæ³«È¯Éô¤Î¿¢ÅÄ·ÃÈþ»á¤Ï¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Í³ÍèÀ®Ê¬¥È¥ê¥´¥Í¥ê¥ó¤ËÃåÌÜ¡£ßäÀù¡¦¥Ö¥ì¥ó¥É¤ò¹©É×¤·¡¢¹áÌ£¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÆÏ½ÐÉ½¼¨¤Ë±è¤Ã¤¿Àß·×¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¡×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¥¿¥Ë¥¿¥«¥Õ¥§´Æ½¤¤Î¡Ò¥Û¥Ã¤È¤è¤ê¤½¤¦¥«¥Õ¥§¥ª¥ì ¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¡Ó¤È¡ÒÆ±¡¡¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼ ¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¡Ó
Ì£¤ÎÁÇAGF¤Ïº£Ç¯8·î¡¢·ò¹¯Áí¹ç´ë¶È¥¿¥Ë¥¿¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¡×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¥¿¥Ë¥¿¥«¥Õ¥§´Æ½¤¤Î¡Ò¥Û¥Ã¤È¤è¤ê¤½¤¦¥«¥Õ¥§¥ª¥ì ¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¡Ó¤È¡Ò¥Û¥Ã¤È¤è¤ê¤½¤¦¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼ ¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¡Ó¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£1ÆüÉÔÂÊ¬¤ÎÅ´Ê¬¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD(20¡Á40Âå½÷À¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ò¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¡Ó¤«¤é»»½Ð)¤È¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÀÝ¤ì¤ëÀß·×¡£
Æ±¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹ÉôÄ¹¤Î°ËÆ£±ÑÏº»á¤Ï¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¤Î¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤È¹ÈÃã¤Ë¡¢ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡£¡ØµÙÂ©¡Ù¡Ø·ò¹¯¡Ù¡Ø±þ±ç¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¡¢ÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ë½÷À¤¬¡È¿´¤âÂÎ¤â¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¡É¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¥«¥Õ¥§¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖJET BREW(¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥ê¥å¡¼)¡×
°ìÊý¡¢»þÃ»¤ä¼ê·Ú¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹(¥¿¥¤¥Ñ)ÌÌ¤Ç²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÁÊµá¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï2025Ç¯9·î¡¢´Ê°×Ãê½Ð·¿¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÖJET BREW(¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥ê¥å¡¼)¡×¤òÈ¯Çä¡£¤ªÅò¤ËÄÀ¤á¤Æ¾å²¼¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¿»ÄÒË¡¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÃ»Ìó10ÉÃ¤ÇÃê½Ð¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¥¿¥¤¥×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÎÉâ¤¡É¤òÍÞ¤¨¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼ÒR&D¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°¤ÉôÍ´Èþ»Ò»á¤Ï¡¢¡ÖË»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è¼Ô¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Ï¡¢Îä¿å¤Ç¤â¤¹¤°ÍÏ¤±¤ë¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×(º£Ç¯3·îÈ¯Çä)¤Ç¡¢¿·¤·¤¤²ÈÄíÍÑ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Õ¥í¡¼¥º¥óÀ½Ë¡¡×¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Ï¤ªÅò¤ÇÍÏ¤«¤·¤ÆÉ¹¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¡¢¿å¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼°ûÍÑ¤ÎÌó4³ä¤Ï¥¢¥¤¥¹(¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¸¦µæ½ê¡Ö°û¤ßÊªÄ´ºº¡×2024Ç¯)¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë20ÂåÃËÀ¤Î65%¡¢20Âå½÷À¤Î44%¤¬¥¢¥¤¥¹¤òÁª¤Ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥½¥ê¥å¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼&±ÕÂÎ°ûÎÁ¥Ó¥¸¥Í¥¹ÉôÄ¹¤ÎµÈ±ÊÍ´ÂÀ»á¤Ï¡¢¡Ö´ûÂ¸À½ÉÊ¤È¤Î¿©¤¤¹ç¤¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢20¡Á30Âå¤Î¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¸¶ÎÁÀ¸Æ¦¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢²ÈÄíÍÑ¥³¡¼¥Ò¡¼³Æ¼Ò¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤òÍî¤È¤µ¤º¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢·ò¹¯¡¦»þÃ»¡¦ÓÏ¹¥¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÌÌÅª¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÇÀ½ÉÊ²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¼«¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¡£À¸³è¼Ô¤Î¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯°û¤à¤Ê¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¤°ìÇÕ¡×¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£