「久々どツボ！」「1枚でおしゃれ」【しまむら】秋に大活躍しそう♡「優秀トップス」

【しまむら】では、大人可愛い秋の新作が続々と入荷中。今回はその中から、1点投入でコーデが垢抜けそうな優秀トップスをご紹介します。トレンド感のある韓国っぽトップスや、レイヤードコーデに重宝しそうなベストなど、お値段以上に大活躍してくれそうなデザインばかり。秋のおしゃれを賢く楽しみたい大人女性は、ぜひチェックしてみて。

アシンメトリーなコードレースで垢抜けを狙って

【しまむら】「SHシアーコード + タンク」\990（税込）

インフルエンサーの@_ariiisu_さんが「どツボなトップス」「韓国っぽなかんじがすき」とコメントするのは、こちらのコードレースデザインのシアートップス。アシンメトリーに配置されたコードレースはモード感があり、ニュアンスのある色合いも相まってこなれ感のある1着に。シアー素材ながら、インナーがセットになっているので、レイヤードに悩まず着回せるのも嬉しいポイントです。

起毛感が高見えするVネックベスト

ふわふわとした起毛感がこなれた印象のベスト。深めのVネックデザインなので、インナー次第で幅広い着こなし方を楽しめそう。落ち着いたライトグレーが大人っぽい印象で、存在感のある起毛素材ながら、シックで上品な雰囲気を演出できます。長すぎない着丈で、裾にはリブが入っているのもポイント。スカートともパンツともバランスよく決まりそうです。

レイヤード風デザインでこなれるリブカーディガン

【しまむら】「配色ニットカーディガン」\1,639（税込）

色違いのカーディガンを重ねたような遊び心を感じさせるデザイン。上品な配色とほどよく体にフィットするリブ素材で、大人世代に似合うきれいめなカーディガンに仕上がっています。レイヤードに悩まず垢抜けた印象を演出できるので、シンプルなボトムスと合わせるだけでもGOOD。インフルエンサーの@__koko.oさんは、「1枚でおしゃれコーデが完成」と大満足のよう。さらに「肌触りも良く ずっと着ていたくなるような着心地」と、素材感についても高評価です。

洗練コーデが叶うブラウスとビスチェのセット

【しまむら】「TNKBカラーBL + クロスBS」\1,969（税込）

ノーカラーのブラウスに、同素材のビスチェをプラスしたトップスセット。一見するとシンプルできれいめな印象ですが、クロスデザインのビスチェがさりげなくスタイリッシュなアクセントに。ビスチェがぐっと視線を集めるので、自然とスタイルアップにも繋がりそう。ニュアンスのあるバターイエローは季節感があり、カーディガンやジャケットのインナーにしても秋らしく決まります。

