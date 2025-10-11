¡ÖØò²ù¼¼¡×¤ÎÏªÈ¼ÀèÀ¸¤¬S.H.Figuarts¤ÇÎ©ÂÎ²½¡ª¡¡ÉÛÀ½¥³ー¥È¤ò¤Þ¤È¤¦¡ÖS.H.Figuarts ´ßÊÕÏªÈ¼¡Ê±Ç²è¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤ Øò²ù¼¼¡Ù¡Ë¡×Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡Ú#º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¡Û
¡¡·à¾ìÍÑ±Ç²è¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤ Øò²ù¼¼¡×¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î´ßÊÕÏªÈ¼¤¬¡ÖS.H.Figuarts¡×¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼ ¥ëー¥ô¥ë¤Ø¹Ô¤¯¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤À¡£
¡ÖS.H.Figuarts ´ßÊÕÏªÈ¼¡Ê±Ç²è¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤ Øò²ù¼¼¡Ù¡Ë¡×¡£2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£²Á³Ê¤Ï13,200±ß¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡¡2025Ç¯5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤ Øò²ù¼¼¡×¡£Á°ºî¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼ ¥ëー¥ô¥ë¤Ø¹Ô¤¯¡×¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¡¢ËÜºî¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÏªÈ¼¤¬¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Î¶µ²ñ¤ÎØò²ù¼¼¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ëÃË¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¹ð²ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Á´ÊÔ¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¥í¥±¤Ë¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖØò²ù¼¼¡×¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê°áÁõ¤Ç¤ÎÎ©ÂÎ²½¤À¡Ú´ßÊÕÏªÈ¼Ìò ¹â¶¶°ìÀ¸ ¤µ¤ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¸ø³«¡ª¡Û
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÎ©ÂÎ²½¤È¤Ê¤ë´ßÊÕÏªÈ¼¤Ï¡¢¡ÖØò²ù¼¼¡×¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹ー¥ÄµÚ¤Ó¥³ー¥È¤òÂ¤·Á¡£¥³ー¥È¤ÏÉÛÀ½¤Ç¥Õー¥É¤Ï¥Ü¥¢¤òÉ½¸½¤·¤¿°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¤ÎÁõ¾þ¤Ï·àÃæ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿°áÁõ¤ò»²¹Í¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¥ë´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·à¾ìÈÇÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°áÁõ¤ÏºîÉÊ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤ò»²¹Í¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥³ー¥È¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ½ê¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¤ÎÂ¤·Á¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ï¼Á´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»å¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Õー¥É¤Î¥Ü¥¢¤òÉ½¸½¤¹¤ëÁÇºà¤ËÃíÌÜ
¡¡´ßÊÕÏªÈ¼ËÜÂÎ¤Ï¡Ö¥ëー¥ô¥ë¤Ø¹Ô¤¯¡×ÈÇ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢±é¼Ô¤Î¹â¶¶°ìÀ¸¤µ¤ó¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢¡Öº²¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëºÌ¿§¡×¤Ë¤ÆÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤òÂ¤·Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖØò²ù¼¼¡×¤Ç¸«¤»¤¿¥·ー¥ó¤ÎÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤ä¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢·àÃæËÁÆ¬¤Ç¸«¤»¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥º¡¦¥É¥¢ー¡×¤Î¥Ýー¥º¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¶¶°ìÀ¸¤µ¤ó¤¬¡ÖËÍ¤À¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹É½¾ð¥Ñー¥Ä¤Ï3¼ï¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë
Å¸¼¨¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¥³ー¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¤Å¤é¤¤¤¬¡¢Ãæ¤Î¥¹ー¥Ä¤â¤«¤Ê¤ê¶Å¤Ã¤¿Â¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
TAMASHII NATIONS STORE TOKYO¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶°ìÀ¸¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤È¤â¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡ÉÕÂ°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥«¥¤¥¶¤ÎÁõÈ÷¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¡Ö¥«¥¤¥¶¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖS.H.Figuarts Áð²Ã²í¿Í¡×¤¬Åë¾è¤¹¤ë¤È¤¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥Ï¥ó¥É¥ë°®¤ê¼ê¼ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀö¼ÖÍÑ¤Î¥Ð¥±¥Ä¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢ÀöºÞ¥Ü¥È¥ë¤Þ¤ÇÉÕÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¤á¤Î¡ÈÁð²Ã²í¿Í¡¦°¦¡É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð·àÃæ¤ÎÆü¾ï¤Î¥·ー¥ó¤âºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áá¤¯¤âPrime Video¤Ç¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡ÖØò²ù¼¼¡×¤À¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤ò´Ñ¤ÆËÜºî¤ÎÏªÈ¼ÀèÀ¸¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Îº²¥¦¥§¥Ö¾¦Å¹¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤Ï10·î19Æü23»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¸¡Æ¤Ãæ¤Î¿Í¤ÏÁá¤á¤Î¤´·èÃÇ¤ò¡£
¡¦¾¦ÉÊÍ½Ìó¥Úー¥¸
(C) 2025¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡¡Øò²ù¼¼¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ (C) LUCKY LAND COMMUNICATIONS/½¸±Ñ¼Ò