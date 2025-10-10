¿¢ÅÄÆü¶ä¡¢Ç¯ÆâÄÉ²ÃÍø¾å¤²½àÈ÷¤âÆâ³°¤ËÇÈÍð¤Î²ê
¡¡Æü¶äÁíºÛ¤Î¿¢ÅÄÏÂÃË»á¤¬5Ç¯´Ö¤ÎÇ¤´ü¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£9·î¤Ë¤Ï°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤ÇÂçÎÌ¤ËÇã¤¤Æþ¤ì¤¿¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¡¦ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡ÊREIT¡Ë¤ÎÇäµÑÊý¿Ë¤ò·èÄê¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø²ò½ü¤ä¹ñºÄÊÝÍ¤Î°µ½Ì¤ËÂ³¤¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÎÀµ¾ï²½¤Ë¸þ¤±¤¿Â¾ì¤òÀ°¤¨¤¿¡£º£¸å¤ÏÇ¯Æâ¤Ë¤âÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë¹½¤¨¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò½ä¤ë¸ò¾Ä¤¬·èÃå¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤Ø¤Î¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤¬²óÈò¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÏÇ¯Æâ¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤à¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¼¡²ó10·î29¡¢30Æü¤Î²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø¾å¤²·èÄê¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Ë¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤â»Ä¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¹ñÆâÀ¯¶É¤Î¹ÔÊý¤À¡£10·î4Æü¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñ²ñ¤Ç¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢°ÂÄêÀ¯¸¢¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÌîÅÞ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇÏ¢Î©¤òÁÈ¤ß´¹¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¿·¼óÁê¤ä¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤¿¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÉÔ°Â¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤¤¬ÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£FRB¤Ï9·î¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.25¡ó°ú¤²¼¤²¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï¤Ê¤ª¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤ò·Ù²ü¡£Ëü¤¬°ì¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È·Êµ¤°²½¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥¹¥¿¥°¥Õ¥ìー¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤â°±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤Î¤ÏÉ¬»ê¡£Æü¶ä¤âÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡FRB¤¬Íø²¼¤²Ï©Àþ¤ò¿Ê¤á¤ë¾ì¹ç¤â¡¢Æü¶ä¤ÏÍø¾å¤²¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ°ÙÂØÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£FRB¤ò¸åÄÉ¤¤¤·¤¿²áµî¤ÎÍø¾å¤²¶ÉÌÌ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤ÏÆüÊÆ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤¬¿¿µÕ¡£FRB¤ÎÂçÉý¤ÊÍø²¼¤²¤äÏ¢Â³Íø²¼¤²¤ÈÆü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤¬µÞ·ã¤Ë±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Â¸µ1¥É¥ë¡á150±ß¶á¤¯¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë±ß°Â¤ÏÍ¢ÆþÊª²Á¤ò²¡¤·¾å¤²½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò°µÇ÷¤¹¤ëÈ¾ÌÌ¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ð´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¥³¥¹¥È¤ò°ìÄêÄøÅÙµÛ¼ý¤¹¤ë¶ÈÀÓ²¼»Ù¤¨Í×°ø¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¾õ¶·¤ÏÊ£»¨¡£¶âÍ»À¯ºö±¿±Ä¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
