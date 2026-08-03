財界オンライン
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【 国土交通省 】最短で2036年以降 リニア新幹線開業が前進
JR東海が建設中のリニア中央新幹線（品川―名古屋間）が開業に向けて大きく前進した。 未着工となっている静岡県知事の鈴木康友氏が7月7日…
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【 農林水産省 】コメ民間在庫量が過去最大に 備蓄米買い戻しに期待高まる
農林水産省のまとめによると、6月29日～7月5日の週のコメの販売価格は5キログラムあたり3458円で、前週より96円（2.7％）安かった。3500円以下…
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【 厚生労働省 】社会保障制度改革 年末までに工程表を策定
自民党と日本維新の会が、社会保障制度改革の骨子で合意した。70歳以上の高齢者医療費の窓口負担について、現役世代と同じ3割負担などになる対象年齢…
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「全員出社で生産性向上を」 GMOが在宅勤務の推奨を廃止
さくらインターネットは今後もフルリモートを継続 「AI（人工知能）産業革命の真っ只中である大事な時期だからこそ、全員出…
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【株価はどう動く？】「AI革命相場」の第1幕が終了、FRB議長・ウォーシュ氏の動向にも注意
「先行指標」としてのキオクシアHDの行方 日経平均株価と、直近の「AI革命相場」を牽引していたキオクシアホールディングス（東証PRM285…
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【 総務省 】地方テレビ局「1局2波」容認へ 再編の呼び水に？
テレビ局の将来像について議論する総務省の有識者会議は、同じ地域内で一つのテレビ局が複数の放送チャンネルを兼営・支配する「1局2波」を認める報告…
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【 経済産業省 】クレカ決済代行・全東信の破産問題、政府が実態調査へ
クレジットカード決済代行サービスを手掛ける全東信（大阪市）の破産手続き開始を受け、政府は同業者の実態把握を検討している。割賦販売…
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【 金融庁 】解約トラブル増加で「仕組み預金」の規制強化に乗り出す
金融庁がデリバティブ（金融派生商品）を組み込んだ「仕組み預金」の規制強化に乗り出している。 日銀の利上げで預金金利が上昇する中、定期預金…
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またも熊本で巨大地震 イオン社長が爆発事故で陳謝
日本製紙でも5人が死去 「今回の事故を大変重く受け止めています。お亡くなりになられた方々にご冥福を申し上げると共に、ご遺族の皆様に…
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【 経営写 あの企業のトップに迫る 】紙全盛期時代にデジタル市場を開拓してきた“電子コミックの父” BookLive社長・淡野 正
業界のあらゆる常識を突破 われわれは2003年に凸版印刷（現TOPPANホールディングス）の一部門を前身として、日本初の携帯電話向け…
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【 財務省 】円安、金利上昇が進む中 大臣の調整力に期待高まる
「片山さつき財務相はもしかしたら守護神かも」 財務省幹部がこう話すなど、霞が関では片山氏の調整能力に期待が高まっている。高市早苗政権の経…
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従業員のハピネスをスコア化する新たな取り組み トリドールホールディングス社長・粟田貴也の心的資本経営
なぜ従業員、顧客の心に着目した心的経営なのか 「わたしたちは外食企業ではなく感動創造業である。うどんを売っているのではなく感動体験…
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カクシン・田尻望の生産性の高め方 ～「51の問い」を読むだけで、必ず自分自身の生産性が上がる～
著者に聞く！～新著「生産性の高めかた」を出版～ 生産性はコスト削減ではなく付加価値の最大化 「51の問い」を読むだけで、必ず自分自…
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ぴあ社長・矢内 廣『チケットぴあ』創業者が語る″先人への感謝″「ぴあはまさに授かりもの。人生の大先輩方に支えられながら進んできた会社です」
日本で初めて電話回線やPCシステムを使用したチケット販売システム「チケットぴあ」を発想した矢内氏。同氏は約50年前、今でいう学生起業家としてエン…
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アサヒグループホールディングスがようやく25年度決算を発表 サイバー攻撃で4割減益
25年9月のサイバー攻撃の教訓と今後の業績見通しは アサヒグループホールディングスは、延期していた2025年12月期連結決算で、…
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日本の今の危機状況をどう突破しますか？【 答える人 】元防衛大臣・森本 敏
長引くウクライナ問題と中東情勢 ─中東情勢の問題、米中対立など課題は多いですが、現状認識について聞かせてください。 …
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≪ データセンターに不可欠な光ファイバーで急成長 ≫ フジクラ社長・岡田直樹の技術論「見えない技術優位性、見えない差別化でトップの座を！」
生成AIブームの中で光ファイバーが評価されて 空前の生成AI（人工知能）ブームである。 その生成AIの中…
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サッポロビールがカールスバーグと資本提携 東南アジアでの販売を強化
デスク「サッポロビールがデンマークの大手ビール会社・カールスバーグと資本提携するね」 記者「はい。12月にシン…
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WOWOWがドコモと提携 動画配信で合弁会社設立
デスク「WOWOWとNTTドコモが資本業務提携するね」 記者「はい。1億超の会員基盤を持つNTTドコモの動画配信サービス『Lemino（レミノ）』を共…
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大粼善保・デリカフーズホールディングス代表取締役の 「人生の転機」【代理出席した結婚披露宴での出会い】
デリカフーズグループは1979年、外食企業向けにカット野菜を届ける青果物流通事業として、現会長の舘本勲武が名古屋市で創業。当時は、野…