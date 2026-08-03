従業員のハピネスをスコア化する新たな取り組み トリドールホールディングス社長・粟田貴也の心的資本経営

なぜ従業員、顧客の心に着目した心的経営なのか 「わたしたちは外食企業ではなく感動創造業である。うどんを売っているのではなく感動体験…