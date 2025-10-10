Ì¾Å´¼Ö¾¸¤¬Áö¹ÔÃæ¤ËµÊ±ì¡¡¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÇº¤ß¡×
¡¡Ì¾¸Å²°Å´Æ»¤Ï10Æü¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤Î¾èÌ³°÷¼¼¤ÇÃËÀ¼Ö¾¸¡Ê38¡Ë¤¬»æ¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼Ö¾¸¤Ï¼ÒÆâÄ´ºº¤Ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÇº¤ß¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾×Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æ±¼Ò¤Ï½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾Å´¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¾¸¤Ï9Æü¸áÁ°7»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹ÁÈ¯¶â»³¹Ô¤¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¡Ê4Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤Î¾èÌ³°÷¼¼¤Ç¡¢»æ¤¿¤Ð¤³1ËÜ¤òµÛ¤Ã¤¿¡£ÌÜ·â¤·¤¿¾èµÒ¤¬Æ±¼Ò¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÈ¯³Ð¡£¡Ö7¡Á8Ç¯Á°¤Ë¤â²óÁ÷Îó¼Ö¤ÇµÊ±ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¾èµÒ¤¬15¿Í¤Û¤É¤¤¤¿¡£Ì¾Å´¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤äÉÔ¿®´¶¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡£ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÅ°Äì¤·¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£