お笑いコンビ、野性爆弾くっきー！（50）が16日に更新された関根勤YouTubeチャンネルにゲスト出演。「化け物」「天才」だと思う先輩芸人を実名告白した。関根から「”天才“のくっきー！はさ、ジミー大西さんのことどう思ってんの？」と聞かれたくっきー！は「いやあ、化け物でしょ。ヤバいですって、あの人」と即答した。関根が「あの人、（明石家）さんまさんがコントロールしたら、誰も勝てないね」と言うと、くっきー！は「