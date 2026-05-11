理不尽な理由で上司から叱責されたら、思わず言い返したくなることもあるだろう。投稿を寄せた九州地方の50代男性（専門職）は、まだ会議室での喫煙が可能だった時代に起きた出来事を振り返る。当時、西日本全体の会議に出席した男性は、タバコを吸わない代わりにミルクティーを3缶持ち込んでいたという。（文：篠原みつき）「タバコはヒトに迷惑かけますが、私は自分が太るだけで迷惑かけていませんが？」支店からの報告などを終