“ゾンビたばこ”入り口の一つに“ニコパフ”か実態を取材 最近よく耳にする危険ドラッグ、“ゾンビたばこ”。今月、広島東洋カープに所属していた元プロ野球選手の羽月隆太郎被告に有罪判決が言い渡されるなど、摘発が相次いでいる。 【写真で見る】「違法やけど、誰かから買ったりしてパフパフ」ニコパフについて話す大阪・ミナミの若者たち 静かに日本社会に広がっている危険ドラッグに手を染める入り口の一つと