東京・渋谷で深刻化するごみの「ポイ捨て」。この問題を解決するために、6月から、渋谷区はポイ捨てした人から2000円の過料の徴収を始めます。果たして効果は出るのでしょうか。【写真を見る】ポイ捨てした人「気のせいです」…渋谷区でポイ捨てされたゴミ渋谷区 6月からごみのポイ捨てで「2000円」過料に “捨て直し”もNG高柳光希キャスター：渋谷区の「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」は、2026年4月から一部