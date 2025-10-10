»ØÄêÌôÊª¡Ö¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¡×Ì©Í¢Æþ»ö·ï¤òÁ´¹ñ½éÅ¦È¯¡¡Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃË3¿ÍÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¡¡ÂçÊ¬
º£Ç¯7·î¡¢¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢»ØÄêÌôÊª¡Ö¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¡×¤ò¥¤¥ó¥É¤«¤é¹ñÆâ¤ËÍ¢Æþ¤·¤¿ºá¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË3¿Í¤¬ÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì©Í¢Æþ»ö·ï¤ÎÅ¦È¯¤Ï¡¢º£²ó¤¬Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ìôµ¡Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹ñÀÒ¤Î¥ï¥ó¡¦¥Á¥å¥ó¥Ö¥ªÈï¹ð¡Ê24¡Ë¤é3¿Í¤Ç¤¹¡£3¿Í¤Ï»áÌ¾ÉÔ¾Ü¼Ô¤é¤È¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢º£Ç¯7·î¡¢¥¤¥ó¥É¤«¤é»ØÄêÌôÊª¡Ö¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¡×100¥°¥é¥àÍ¾¤ê¤ò13Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢Í¢Æþ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìç»ÊÀÇ´Ø¤ä¶å½£¸üÀ¸¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤ËÆÏ¤¤¤¿ÂçÊ¬»Ô¤Î20ÂåÃËÀ°¸¤Æ¤Î²ÙÊª¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¤òÈ¯¸«¡£¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¤Ï²á¾êÀÝ¼è¤¹¤ë¤È°Û¾ï¹ÔÆ°¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¹ñÆâÌ¤¾µÇ§¤ÎÌôÊª¤Ç¥ï¥óÈï¹ð¤é¤ÏÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¾õ¤Ë²Ã¹©¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤ÏÂáÊá»þ¤ËÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¡£¼êÂ¤ò¤Ï¤Ð¤¿¤«¤»¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¹¤ë´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥óÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤é¤Ï¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¤Î±ÕÂÎ¡¢¤ª¤è¤½2.7¥°¥é¥à¤ä¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ê¤É¤â²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìç»ÊÀÇ´Ø¤Ï´ØÀÇË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¤âÂçÊ¬ÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸©·Ù¤Ï¼õ¤±¼è¤êÌò¤ÎÂçÊ¬»Ô¤ÎÃËÀ¤«¤éÏÃ¤ò¤¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
