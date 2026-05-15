「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）の罪で起訴された元広島の選手、羽月隆太郎被告（２６）の初公判が１５日、広島地裁で開かれる。傍聴の抽選券を求め広島地裁前には、午前９時半段階で１００人以上が並び、配布前には３００人超がつめかけた。最終的に５００人弱が集まり、４６席の傍聴席は１０倍超の当選確率となった。報道陣も多く集まった。起