ミョウバン不使用のうにを使った「本気(ガチ)うに100%」パスタ3品発売【ウェンディーズ·ファーストキッチン】【ファーストキッチン】

ウェンディーズ·ファーストキッチンとファーストキッチンは、10月16日から2026年1月上旬までの期間限定で、濃厚なうにソースとミョウバン不使用のうにを使った「本気(ガチ)うに100%」パスタ3品を発売する。

なお、ファーストキッチン『アピタ鳴海』『岡崎ウィングタウン』『東京競馬場』『中山競馬場』と、ウェンディーズ·ファーストキッチン『菖蒲モラージュ』『129平塚田村』『ココリア多摩センター』『日比谷シャンテ前』『難波戎橋』『京都新京極』『新宿南口』では販売しない。

〈「本気(ガチ)うに100%」パスタ3品のラインアップ〉

「本気(ガチ)うに100%」パスタは、高級パスタシリーズの第4弾となる。トッピングにミョウバン不使用の“うに”をたっぷりとのせ、パスタソースにも濃厚な“うにソース”を使った。店舗で仕込んでいるため、うに本来の濃厚な甘みと磯の香りが楽しめる。

セミドライトマトやたらこ、バターを合わせた計3品をラインアップする。

「本気(ガチ)うに100%」パスタ3品発売

◆本気うに100%とうにクリーミーソース〜セミドライトマト添え〜

単品1,290円(税込)

程よい酸味がアクセントのセミドライトマトを添えた。

本気うに100%とうにクリーミーソース〜セミドライトマト添え〜

※イートイン限定商品のため、テイクアウト不可。

◆本気うに100%のうにたらこ

単品1,100円(税込)

うに×たらこの組み合わせ。

本気うに100%のうにたらこ

◆本気うに100%のうにバター

単品930円(税込)

贅沢なうにのパスタを、お手頃な価格で楽しめる。

本気うに100%のうにバター

〈パスタへのこだわり〉

ハンバーガーチェーン･ファーストキッチンは、2005年にパスタの販売をスタートし、女性を中心に親しまれてきた。

でき上がりまでのスピードと同じく、『1皿1皿キチンと、茹でたて、和えたて。』にこだわり、注文ごとに1皿ずつ、丁寧にフライパンで仕上げている。皿を陶器に変更したほか、生パスタの導入･麺の種類増加にも取り組み、季節の味覚やトレンド食材、健康·美容を考えたメニューなどを展開している。