時事通信社が９日、自民党本部で、高市早苗総裁の取材を待つ間に「支持率下げてやる」と話していた人物について同社の映像センター写真部配属の男性カメラマンだったことを同社のＨＰやＸで発表した。

ＨＰによると、７日午後に高市総裁を待っている間に、雑談で「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」と発言した音声がネットの中継で拡散され、同社は映像センター写真部所属の男性カメラマンの発言だったと確認したという。

同社のＸでも公表し「報道陣の一部が『支持率下げてやる』などと発言した音声が収録され、インターネット上で拡散されたことについて、時事通信社は９日、映像センター写真部所属の男性カメラマンの発言であることを確認し、本人を厳重注意したことを発表しました」と説明している。

この発言は「日テレＮＥＷＳ」のライブ配信でのものだったが、日本テレビはデイリースポーツの取材に「ご指摘の音声につきましては弊社の関係者による発言ではございません」と否定していた。

自民党の鈴木貴子広報本部長はＸで「仮に冗談であったとしても放送の不偏不党、政治的に公平であること、を鑑みると非常に残念な発言です」と投稿。「＃支持率上げてやる」とタグ付けしている。