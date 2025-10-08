“死の組”を勝ち抜いた２チームが８強進出！ ホスト国チリは無念の４失点で敗退【U-20W杯】
チリで開催されているU-20ワールドカップで、現地10月７日にラウンド16の２試合が行なわれた。
グループステージでブラジル、スペイン、メキシコ、モロッコと列挙国が同居したC組。この“死の組”を勝ち抜いた２チームが、ベスト８に駒を進めた。
C組で３位通過のスペインは、B組１位のウクライナと対戦。24分にパブロ・ガルシアが挙げた１点を守り抜き、１−０で接戦を制した。
同じくC組で２位突破のメキシコは、A組２位でホスト国のチリと相まみえた。26分にタヒエル・ヒメネスの得点で先制し、前半を１−０で終える。迎えた後半は、67分にイケル・フィンブレスの追加点、80分と86分にヒューゴ・カンベロスがネットを揺らし、一挙に３ゴールを奪取。88分に失点も、４−１の大勝を収めた。
なお、８日にはラウンド16の４試合が開催予定。船越優蔵監督が率いる日本は、フランスと激突。試合は日本時間で９日の８時にキックオフ予定だ。
ラウンド16の結果と予定は以下のとおり（日付、括弧内のキックオフ時間はいずれも日本時間）。
▼10月８日
ウクライナ ０−１ スペイン
チリ １−４ メキシコ
▼10月９日
アルゼンチン対ナイジェリア（４時30分）
コロンビア対南アフリカ（４時30分）
パラグアイ対ノルウェー（８時）
日本対フランス（８時）
▼10月10日
アメリカ対イタリア（４時30分）
モロッコ対韓国（８時）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
グループステージでブラジル、スペイン、メキシコ、モロッコと列挙国が同居したC組。この“死の組”を勝ち抜いた２チームが、ベスト８に駒を進めた。
C組で３位通過のスペインは、B組１位のウクライナと対戦。24分にパブロ・ガルシアが挙げた１点を守り抜き、１−０で接戦を制した。
なお、８日にはラウンド16の４試合が開催予定。船越優蔵監督が率いる日本は、フランスと激突。試合は日本時間で９日の８時にキックオフ予定だ。
ラウンド16の結果と予定は以下のとおり（日付、括弧内のキックオフ時間はいずれも日本時間）。
▼10月８日
ウクライナ ０−１ スペイン
チリ １−４ メキシコ
▼10月９日
アルゼンチン対ナイジェリア（４時30分）
コロンビア対南アフリカ（４時30分）
パラグアイ対ノルウェー（８時）
日本対フランス（８時）
▼10月10日
アメリカ対イタリア（４時30分）
モロッコ対韓国（８時）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介