µÈÂôÎ¼¡¢TBS¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Âà¤ÇÂåÌò¤Ë¡ÈÇò±©¤ÎÌð¡ÉÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¸«¤»¤¿¡È¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ö¤ê¡É¤Ë¸½¾ì¤â°Â¿´
¡¡7·îÃæ½Ü¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¹Ô¤¤«¤¦Åìµþ¡¦¿·¶¶¤Ë¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö10·î´ü¤Î¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤¬¼Â¼Ì²½¤Ç¤¹¡£¡ØÎÁÍý¤Ï½÷À¤¬ºî¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤¬¤éÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤ÊÈà»á¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¸¥¿ÈÅª¤ÇÎÁÍý¾å¼ê¤ÎÈà½÷¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÃÇ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈºÆÀ¸¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£
¡¡Ì¡²è¤Ï½÷À¤òÃæ¿´¤ËÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà»áÌò¤òÃÝÆâ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÎø¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÈà½÷Ìò¤ò¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÈË²Ú³¹¤ÇÍ¼Êý¤¹¤®¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈËÜÊª¡É¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Â¿¤¯¤¢¤Õ¤ì¤ëÆø¤ä¤«¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ÎÊý¤â¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áû¤®¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥«¥á¥é¤Î²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½ë¤½¤¦¤Ç¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¤Ï·òºß¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ÙÏÈ¤Ï¸½ºß¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤¬¼ç±é¤Î¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¤ä¡ØÎø¤Ï¤Ä¤Å¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÐÍË¥É¥é¥Þ¤Î½é¼ç±é¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÃÝÆâ¤À¤¬¡¢¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡¢¼ç±é¤ÏµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÁ°½Ð¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡¡µÈÂô¤Ï±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¼ç±é¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼ÔÌò¤òÌ³¤á¡¢Ç÷¿¿¤ËÇ÷¤ë±éµ»¤¬É¾È½¤òÆÀ¤Æ¶½¹Ô¼ýÆþÌó70²¯±ß¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¡ÈÅ¥¿ì»ö·ï¡É¤òµ¯¤³¤·¡¢ÊÌ¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Ï¸ø³«±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö½é¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ÏµÈÂô¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÈÅ¥¿ì»ö·ï¡É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»öÌ³½êÂ¦¤«¤é½Ð±é¼Âà¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃÝÆâ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Çä¤ì¤Ã»Ò¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÈÂô¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤Ë¤è¤ë¡È¤ªÃÇ¤êÏ¢Íí¡É¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥Ú´°àú¼çµÁ¤ÎÈà»á¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÈà¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¤à¤·¤íÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡µÈÂô°Ê¾å¤Ë¡È¥Ï¥Þ¤êÌò¡É¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£