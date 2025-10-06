台風２２号（ハーロン）は、６日１５時には父島の南西にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。その後、勢力を強めながら９日にかけて日本列島に接近し、南の海上でUターンする予想となっています。

【写真を見る】台風22号（ハーロン）最新進路 9日にかけ日本列島に接近のおそれ 最大瞬間風速65メートル「非常に強い」勢力に発達予想【6日～10日までの雨風シミュレーション】

台風２２号は、６日１５時には父島の南西約１９０キロにあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心から半径５５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。

台風は次第に小笠原諸島から遠ざかりますが、７日にかけて発達しながら日本の南を西よりに進み、８日には進路を北よりに変え、９日には伊豆諸島に接近する見込みです。

＜台風位置情報＞

２４時間後の７日１５時には、日本の南の北緯２７度００分、東経１３７度２５分を中心とする半径９５キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

４８時間後の８日１５時には日本の南の北緯３０度００分、東経１３５度５５分を中心とする半径１５５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。予報円の中心から半径２９０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

７２時間後の９日１５時には伊豆諸島近海の北緯３２度３５分、東経１３９度５０分を中心とする半径３００キロの円内に達し、非常に強い台風になる見込みです。中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートルが予想されます。予報円の中心から半径４４０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。台風の最新情報に留意してください。