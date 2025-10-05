¡Ô¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ç¥¦¥í¥¦¥í¡Ä¡ÕÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊáÁ°¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡ÈÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¡É¤È¤Ï¡¡¶áÎÙÅ¹½¾¶È°÷¤¬¡Ö°ì¸«¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¡È»ö·ïÄ¾Á°¤Î»Ñ¡É
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÀ¤¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¤Ê¤«¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£10·î4Æü¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖA¤§! Group¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬¡¢¿·½É¶èÆâ¤Ç¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢»¨µï¥Ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢110ÈÖÄÌÊó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ç¥¦¥í¥¦¥í¡Ä¡×Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¿·½É¤Î»ö·ï¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÂáÊá¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Î¹Êó»ö°Æ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÇ§ÈÝ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬"ÁêÅö¤ÊÅ¥¿ì¾õÂÖ"¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤À¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÂáÊá¤ò¼õ¤±¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¡ØSTARTO ENTERTAINMENT¡Ù¤ÏÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ò¸ø¼°È¯É½¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±Êü¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤âº¹¤·ÂØ¤¨¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡4ÆüÌë¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸ûÎ±¾ì½ê¤Î»ÍÃ«·Ù»¡½ð¤«¤éÎ±ÃÖÀè¤Ø¤È¿ÈÊÁ¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¡½ÒÆâÍÆ¤Ê¤É¤â°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ð°Þ¤Ê¤É¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Åö½é¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉîÉîÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÍÆµ¿¼Ô¡£»ö·ïÄ¾Á°¤ÎÂ¼è¤ê¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö·ï¸½¾ì¤Î¶áÎÙ¤Î°û¿©Å¹½¾¶È°÷¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
ÂáÊá¤Þ¤Ç"Ìó30Ê¬¤ÎÑëÆá"
¡ÖºòÆü¤ÏÄ«Êý¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹¤ò½Ð¤¿¤Î¤Ï4»þ50Ê¬¤«¤é5»þ¤Î´Ö¤¯¤é¤¤¡£¤½¤Î¤È¤¸½¾ì¤Î¥Ó¥ë¤ÎÊý¤â¸«¤¿¤±¤É¡¢·Ù»¡¤È¤«²ø¤·¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ä«5»þ°Ê¹ß¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ï¤¶¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤½¤³¤Î¥Ó¥ë¤Ï¿Í¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¥Æ¥Ê¥ó¥È¤À¤±¤À¤·¡¢ÍÑ»ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¡ÊÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ë°û¤ß¤¹¤®¤Æ¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬¸½¾ì¤Ç¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÅöÆü¤Î5»þÈ¾¤¹¤®¡£¤â¤Î¤Î30Ê¬¤Û¤É¤ÎÑëÆá¤Ë°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¡¡¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤Ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¢¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Î¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£ºòÆüÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆþÅ¹¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Ï6»þ¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£5»þ¤¹¤®¤«¤é5»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤Î´Ö¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¸«¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤´¤Í¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ÆþÅ¹¤Ï¤´±óÎ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤¤¤ï¤¯¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤Î¤¢¤È"ÉÔ²Ä²ò¹ÔÆ°"¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ó¥ë¤ò¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÎ¥¤ì¤¿¸å¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡·Ù»¡¤¬4¡Á5¿Í¤¤¤¿¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¤«¤é¡¢¡Ø°ìÂÎ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡º£¸å¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤É¤ó¤Ê¶¡½Ò¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£