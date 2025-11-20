ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Aぇ！group脱退の草間リチャード敬太 心の病を公表し療養専念へ 草間リチャード敬太がAぇ！group脱退 草間リチャード敬太 精神障害・精神病 エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 Aぇ！group脱退の草間リチャード敬太 心の病を公表し療養専念へ 2025年11月20日 18時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 草間リチャード敬太が20日、Aぇ! groupを脱退することを発表した 約1年前から心の病を患っていたことも事務所の公式サイトなどで報告 草間は10月に都内で下半身を露出したとして逮捕され、活動を休止していた ◆草間リチャード敬太がAぇ！group脱退へ 弊社契約タレント 草間リチャード敬太に関するお知らせ starto.jp 記事を読む 関連の最新ニュース 草間リチャード敬太がAぇ！group脱退 記事時間 11/20 18:33 草間リチャード敬太に罰金10万円の略式命令、事務所「お詫び申し上げます」 記事時間 11/20 18:28 草間リチャード敬太がAぇ！groupを脱退へ リーダー小島健が心境を明かす 記事時間 Aぇ！group脱退の草間リチャード敬太 心の病を公表し療養専念へ おすすめ記事 THE RAMPAGE川村壱馬、活動休止発表「精神面の不調」「回復を最優先」誹謗中傷に警告 2025年11月17日 18時1分 映画「終点のあの子」出演者の20歳未満飲酒巡り声明 当該箇所を調整し公開へ 今森茉耶が出演予定だった 2025年11月17日 17時47分 ロッテ戦力外の西村天裕 現役引退を発表「声援を送ってくださった皆様に心から感謝」23年に44試合登板 2025年11月19日 18時14分 草間リチャード敬太さん 「Aぇ! group」脱退 コメントを発表「一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと」 2025年11月20日 18時55分