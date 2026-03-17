3月16日、アイドルグループ「Aぇ! group」が主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の予告映像が公開された。映像には、グループを脱退した元メンバーの草間リチャード敬太が登場し、注目を集めている。赤塚不二夫氏のギャグ漫画『おそ松くん』シリーズを原作にした同作は、Aぇ! groupの5人と関西ジュニアの西村拓哉が主演を務め、2026年1月に公開される予定だった。ただ、思わぬトラブルに見舞われた。「2025年