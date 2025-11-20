スポニチスポニチアネックス

草間リチャード敬太がAぇ！groupを脱退へ 活動休止中もSTARTO退所せず

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 草間リチャード敬太Aぇ! groupを脱退すると20日、発表された
  • 退所はせず、STARTO社の契約タレントとして活動していくとのこと
  • 草間は都内で下半身を露出したとして10月に逮捕され、活動を休止していた

◆草間リチャード敬太がAぇ！group脱退へ

弊社契約タレント 草間リチャード敬太に関するお知らせ

starto.jp
記事を読む

草間リチャード敬太がAぇ！group脱退

