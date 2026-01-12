1月11日、元Aぇ!groupメンバーの草間リチャード敬太が、ファンクラブ会員向けのブログを更新。現在の心境をつづり、話題となっている。2025年10月、下半身を露出した疑いで現行犯逮捕された草間は、11月13日に公然わいせつの容疑で略式起訴された。所属していたSTARTO ENTERTAINMENTは活動休止を発表し、11月20日、Aぇ!group脱退が発表された。「今回のブログは、7月の投稿以来、約6カ月ぶりの更新となりました。ブログ内では