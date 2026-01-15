ºòÇ¯10·î¡¢²°³°¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ¡ØA¤§!group¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡Ê30¡Ë¡£¡ÖÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ÏÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Ï¡¢Â¨Æü³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£ÂáÊá¤«¤é¤Ò¤È·î¸å¤Î11·î¤Ë¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢È³¶â10Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ­¼Ô¡Ë¤½¤Î¸å¡¢11·î20Æü¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØA¤§! Group¡Ù¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯