モデルプレス＝2026/04/06】Aぇ! group草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が出演する『おそ松くん』の実写映画第2弾『おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』（6月12日公開）より、追加キャストが解禁された。【写真】Aぇ! group新曲主題歌入りの「おそ松さん」予告◆実写映画第2弾「おそ松さん」新キャスト解禁これまで、アニメの放送から始まり、舞台、さらには派生ユニットによるライブ活動と、幅広いジャンルで