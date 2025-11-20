11月20日、アイドルグループ『Aぇ! group』の草間リチャード敬太（29）がグループを脱退することがファンクラブ会員向け︎に発表された。【写真】草間リチャード敬太被告が下半身を露出した新宿の事件現場、飲屋が立ち並ぶエリアだった『Aぇ! group』は2024年5月にメジャーデビュー。冠バラエティ番組『Aぇ! groupのQ&Aぇ！』（フジテレビ系列）が今年10月から放送されるなど、グループとして飛躍の時期を迎えていた。