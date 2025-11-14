11月13日、5人組アイドルグループ「Aぇ! group」が、特別音楽番組『ベストヒット歌謡祭2025』（日本テレビ系）に出演した。圧巻のパフォーマンスを見せたが、活動休止中の草間リチャード敬太を匂わせる場面があり、ファンが感激の声をあげている。宮根誠司とウエンツ瑛士がMCを務め、大阪城ホールで3時間生放送された同番組。Aぇ! groupは番組終盤に出演し、『Hello』を歌唱した。疾走感のあるメロディーにあわせたパフォーマ