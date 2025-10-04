¹¾¸ý¼÷»Ë¥¤¥é¥¹¥È¡ÖÀ©ºî²áÄø¤ËÌäÂê¡×¥ë¥ß¥Í²®·¦¤¬³ºÅö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°ì»þÅ±µî¡Ö¾¡¼ê¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤Û¤Ü¥È¥ì¡¼¥¹¤¸¤ã¤ó¡×
¥ë¥ß¥Í²®·¦¤Ï10·î18¡¢19Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÃæ±ûÀþÊ¸²½º×2025¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ©ºî²áÄø¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÉ¬Í×¤Ê³ÎÇ§¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢³ºÅö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò°ì»þÅª¤ËÅ±µî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£3Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¥¤¥é¥¹¥È¤È¸µ¼Ì¿¿
¥ë¥ß¥Í²®·¦¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡ÖÃæ±ûÀþÊ¸²½º×2025¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤Î¹¾¸ý¼÷»Ë¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î½÷À¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ê¸É®²È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¶â°æµå¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÌµÃÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï3Æü¸á¸å2»þ¤¹¤®¡¢¡ÖÃæ±ûÀþÊ¸²½º×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿´°àú¤ËåºÎï¤Ê²£´é¤ò¸µ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤éSNS¤òÃæ¿´¤ËÊ¸É®/¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â°æ µå¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤Î¸å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¾µÂú¤òÆÀ¤¿¤Î¤ÇºÆÅÙ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¶â°æ¤µ¤ó(@tiyk_tbr)¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È»ö¸å¾µÂú¤òÆÀ¤¿¶â°æ¤µ¤ó¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖJR²®·¦±Ø¤Î¥ë¥ß¥Í¡¢ÃÏ²¼¤È£±³¬½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë¤É¤Ç¤«¤¤´ÇÈÄ¤¬¸½ºßÅ½¤ê½Ð¤·Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¶áÎÙ¤ÎÊý¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¹¾¸ý¤µ¤ó¤ÎÂÐ±þ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸µ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤É¤³¤í¤«¤Û¤Ü¥È¥ì¡¼¥¹¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¾¡¼ê¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¡©¥×¥í¤¬¡ª¡©¡×¡Ö»ö¸å¾µÂú¼è¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤ä¤«¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê½ñ¤¿¶¤ê¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ë¥ß¥Í²®·¦¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤òÅ±µî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¼«¿È¤Î²£´é¼Ì¿¿¤òÌµÃÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¶â°æµå¤µ¤ó¤Ï¡Ö(¤ï¤¿¤·¤Î²£´é¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂç¤¤¯²®·¦¤Ë¡Ä¡Ä¡ª¡©) ¤È¡¢¤ªÌä¹ç¤»¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä¾ÀÜ¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¾¸ý¼÷»Ë¤µ¤ó¤Î¼áÌÀÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¶â°æ¤µ¤ó¤¬¥ë¥ß¥Í¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç¹¾¸ý¤µ¤ó¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö¶â°æµå¤È¿½¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤È°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÉ÷Ï¤ÍÑÀöºÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤ï¤¿¤·¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¢Íø¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¡¢¡Ö¹¾¸ýÀèÀ¸¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï(¤Û¤¯¤í¤òÉÁ¤Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É)À¿¼Â¤Ë¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶â°æ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö»ö¸åÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ»ÈÍÑÎÁ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¶â°æ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÈÍÑÎÁ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥ë¥ß¥Í²®·¦¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡ÖÃæ±ûÀþÊ¸²½º×2025¡×¤Ç¤Ï¡¢19Æü¤Ë¹¾¸ý¼÷»Ë¤µ¤ó¤È¥Ð¥í¥óµÈ¸µ¤µ¤ó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡Ö¥Ð¥í¥óÀèÀ¸¤Ï¼Â¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸µµ¤¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¤ª¤ì¤â¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª³§¤µ¤óÀ§ÈóÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¾¸ý¼÷»Ë¤µ¤ó¤Ï1956Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÌ¡²è²È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿³Ø±à¥³¥á¥Ç¥£¡Ö¤¹¤¹¤á!!¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¤ä¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×!!¤Ò¤Ð¤ê¤¯¤ó¡ª¡×¤¬ÂåÉ½ºî¤Ç¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÏÈþ¤·¤¤Àþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿½÷À¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¹¹ð¤äCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅ¸¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£