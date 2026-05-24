過去のショッキングなできごとから記憶と気持ちに蓋をして、平穏な日々を過ごす青年。しかし、初恋相手と再会を果たしたことで、平穏だった日常が変化の兆しをみせ……。 【漫画】『サマー・ボーイ・ブルー』を読む 自身の性的指向に揺れる少年を描くBL漫画『サマー・ボーイ・ブルー』の第1話が、Xにアップされた。今回は本作の作者である遠野みやこ（@miyako_tohno）氏に、創作の経緯