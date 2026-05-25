5月22日に日米同時公開された映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、世界的な大ヒットスタートを切った。（※以下、興行収入の数字はbox office mojo 調べ、5月25日正午付け。1ドル＝159円換算）【動画】日本流のあいさつをするグローグーに歓声『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりとなる劇場版最新作となる本作。週末ランキングでは全世界、全米、日本でもNo.1を獲得し