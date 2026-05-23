飼い主の顔に鼻息をかける猫【漫画を読む】飼い主の顔に鼻息をかける猫だが…!?先日、『共有』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.4万人(2026年5月18日現在)、今回紹介する漫画も8.9万いいね(2026年5月18日現在)を超える人気漫画家だ。『共有』01おなかが空いていたキュルガは、ガリガリと音を立てながらおいしそう